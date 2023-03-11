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1 час назад

UFC официально анонсировал титульный бой между Стерлингом и Сехудо

Матч ТВиещё 3

Пресс служба UFC анонсировала бой чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга с бывшим обладателем титула американцем Генри Сехудо. Бой пройдет в рамках турнира UFC 288, который состоится 7 мая в Ньюарке (штат Нью Джерси). 33 летний американец Стерлинг выиграл в 22 поединках в MMA и трижды проиграл. В 2021 и 2022 годах Стерлинг дважды победил россиянина Петра Яна. Стерлинг защитил титул в бою против еще одного американца Ти Джея Диллашоу техническим нокаутом во втором раунде на UFC 280 в Абу Даби 22 октября. 35 летний Сехудо одержал 16 побед и проиграл 2 раза. Прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам можно увидеть на федеральном канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. На UFC Fight Night 221 бои проведут россияне Александр Волков, Петр Ян и Никита Крылов. Турнир в прямом эфире покажет «Матч ТВ», трансляция начнется 12 марта в 02:00 (мск).

Стала известна дата боя Стерлинга и Сехудо
Фото: ТАССТАСС
MMA,Генри Сехудо,Никита Крылов,Александр Волков,
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