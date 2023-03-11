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15 минут назад

Усман Нурмагомедов прокомментировал защиту титула Bellator в бою с Хендерсоном

Газета.Ruиещё 1

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов прокомментировал свою победу над американцем Бенсоном Хендерсоном в рамках поединка на Bellator 292. Россиянин защитил титул чемпиона организации в легком весе.

Нурмагомедов прокомментировал защиту титула Bellator в бою с Хендерсоном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кого я бы хотел видеть следующим соперником? Нет, я не забочусь об этом. Любого. Я не выбираю», — сказал Усман после боя.

Главный поединок вечера проходил в рамках Гран-при легкого дивизиона организации. Четвертьфинальная схватка завершилась в первом раунде. Россиянин одержал победу при помощи удушающего приема.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Призовой фонд Гран-при Bellator составляет 1 млн долларов.

24-летний Нурмагомедов провел в ММА 17 боев, в которых одержал 17 побед. У 39-летнего Бенсона Хендерсона 30 побед в 42 поединках.

Ранее российский боец ММА Саид Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего боя между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

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