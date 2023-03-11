Нурмагомедов прокомментировал защиту титула Bellator в бою с Хендерсоном

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов прокомментировал свою победу над американцем Бенсоном Хендерсоном в рамках поединка на Bellator 292. Россиянин защитил титул чемпиона организации в легком весе.
«Кого я бы хотел видеть следующим соперником? Нет, я не забочусь об этом. Любого. Я не выбираю», — сказал Усман после боя.
Главный поединок вечера проходил в рамках Гран-при легкого дивизиона организации. Четвертьфинальная схватка завершилась в первом раунде. Россиянин одержал победу при помощи удушающего приема.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.
Призовой фонд Гран-при Bellator составляет 1 млн долларов.
24-летний Нурмагомедов провел в ММА 17 боев, в которых одержал 17 побед. У 39-летнего Бенсона Хендерсона 30 побед в 42 поединках.
Ранее российский боец ММА Саид Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего боя между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.