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1 час назад

Брат Нурмагомедова защитил титул чемпиона Bellator

Lenta.ruиещё 7

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона Bellator в легком дивизионе. Результаты доступны на сайте промоушена.

Брат Нурмагомедова защитил титул чемпиона Bellator
Фото: Bellator MMABellator MMA

Спортсмен, который является двоюродным братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, одержал победу над американцем Бенсоном Хендерсоном в первом раунде сабмишеном. Поединок прошел в Сан-Хосе в рамках четвертьфинала Гран-при Bellator. Таким образом, россиянин вышел в полуфинал Гран-при.

Нурмагомедов стал чемпионом промоушена в легком весе в ноябре 2022 года. Тогда он одержал победу над бразильцем Патриком Фрейре на турнире Bellator 288 единогласным решением судей.

Всего Усман Нурмагомедов в профессиональной карьере одержал 17 побед, не потерпев ни одного поражения. В активе Хендерсона теперь 30 побед и 12 поражений.

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