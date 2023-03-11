Чемпион мира по ММА Махметов высказалсяоб отказе Головкина от пояса

«Официально у GGG теперь остался лишь второстепенный пояс чемпиона IBO. Но Гена уже на таком уровне и развитии своей карьеры, что пояса более не являются его основной целью. Теперь нужен хороший соперник для красивого завершения карьеры. Нужен хороший денежный бой. Геннадию в апреле исполнится 41 год и всех своих основных целей в боксе он уже достиг. Хорошо заработать напоследок – абсолютно оправданный шаг», – рассказал Махметов в интервью Meta-ratings.kz