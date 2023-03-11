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52 минуты назад

Чемпион мира по ММА Махметов об отказе Головкина от пояса: «Гене нужен хороший денежный бой»

Sports.ru

Пятикратный чемпион мира по ММА Айдар Махметов прокомментировал отказ казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) от титула чемпиона мира в среднем весе по версии WBA.

Чемпион мира по ММА Махметов высказалсяоб отказе Головкина от пояса
Фото: Sports.ruSports.ru

«Официально у GGG теперь остался лишь второстепенный пояс чемпиона IBO. Но Гена уже на таком уровне и развитии своей карьеры, что пояса более не являются его основной целью. Теперь нужен хороший соперник для красивого завершения карьеры. Нужен хороший денежный бой. Геннадию в апреле исполнится 41 год и всех своих основных целей в боксе он уже достиг. Хорошо заработать напоследок – абсолютно оправданный шаг», – рассказал Махметов в интервью Meta-ratings.kz

Напомним, что Головкин сам добровольно лишился титула WBA. Ранее легендарный боксер также отказался от титула чемпиона мира по версии IBF.

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