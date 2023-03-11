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1 час назад

Двалишвили высказался о стычке с Яном на церемонии битвы взглядов

Газета.Ru

Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили прокомментировал стычку на церемонии дуэли взглядов с Петром Яном, передает SportsKeeda.

Двалишвили высказался о стычке с Яном на церемонии битвы взглядов
Фото: CES MMACES MMA

"Я сам подошел к нему в отеле, и на этот раз он сказал мне "нет", потому что знает, что не может говорить со мной по-мужски. Затем наговорил чепухи, сказав, что я просто хотел себя продвинуть. Он был непрофессиональным в противостоянии и снова не посмотрел на меня по-мужски и хитро ударил меня", - рассказал спортсмен.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян оттолкнул руками Мераба Двалишвили в ходе дуэли взглядов в преддверии поединка на турнире UFC Fight Nights 221 в американском Лас-Вегасе. После инцидента спортсменов развели в стороны.

Сообщается, что грузинский боец обозвал Яна и тот отреагировал. Пятираундовый поединок возглавит кард турнира в ночь на 12 марта по московскому времени. 10 марта состоялась церемония взвешивания, россиянин оказался тяжелее своего соперника. Напомним, что 22 октября американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби. Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле этого года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бою Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.

Мераб Двалишвили,Петр Ян,
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