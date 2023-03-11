Двалишвили высказался о стычке с Яном на церемонии битвы взглядов

"Я сам подошел к нему в отеле, и на этот раз он сказал мне "нет", потому что знает, что не может говорить со мной по-мужски. Затем наговорил чепухи, сказав, что я просто хотел себя продвинуть. Он был непрофессиональным в противостоянии и снова не посмотрел на меня по-мужски и хитро ударил меня", - рассказал спортсмен.