Бывший чемпион UFC отреагировал на слух об организации боя с Царукяном

«Это неправда, 100%. Да, некоторые легковесы продолжают вызывать меня на бой. Но я больше не дерусь в лёгком весе, если это только не будет связано с большими деньгами. С таким же успехом я могу остаться в полусреднем весе, хорошо питаться и иметь более продолжительную карьеру», – написал дос Аньос.