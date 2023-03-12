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46 минут назад

Бывший чемпион UFC отреагировал на слух об организации боя с Царукяном

Чемпионат.com

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), бразильский ветеран Рафаэль дос Аньос прокомментировал слух об организации поединка с российским проспектом Арманом Царукяном.

Бывший чемпион UFC отреагировал на слух об организации боя с Царукяном
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Это неправда, 100%. Да, некоторые легковесы продолжают вызывать меня на бой. Но я больше не дерусь в лёгком весе, если это только не будет связано с большими деньгами. С таким же успехом я могу остаться в полусреднем весе, хорошо питаться и иметь более продолжительную карьеру», – написал дос Аньос.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в декабре на турнире UFC Fight Night 216, Царукян победил единогласным судейским решением казахстанца Дамира Исмагулова, закрыв поражение поляку Матеушу Гамроту.

MMA,Дамир Исмагулов,
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