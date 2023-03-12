Саид Нурмагомедов проиграл Мартинезу на турнире UFC

В Лас-Вегасе (США) продолжается турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC Fight Night 221). В одном из поединков главного карда встречались российский боец Саид Нурмагомедов и Джонатан Мартинез. Трехраундовый поединок прошел в рамках легчайшего веса. Победу в поединке единогласным судейским решением одержал Джонатан Мартинез.

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"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Таким образом, в профессиональной карьере на счету Саида Нурмагомедова 17 побед и три поражения. Мартинез в смешанных единоборствах одержал 17 побед и потерпел потерпел два поражения. Саид Нурмагомедов - двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе и члена зала славы промоушена Хабиба Нурмагомедова.