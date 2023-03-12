Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

Саид Нурмагомедов проиграл Мартинезу на турнире UFC

Газета.Ru

В Лас-Вегасе (США) продолжается турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC Fight Night 221). В одном из поединков главного карда встречались российский боец Саид Нурмагомедов и Джонатан Мартинез. Трехраундовый поединок прошел в рамках легчайшего веса. Победу в поединке единогласным судейским решением одержал Джонатан Мартинез.

Саид Нурмагомедов проиграл Мартинезу на турнире UFC
Фото: ReutersReuters

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Таким образом, в профессиональной карьере на счету Саида Нурмагомедова 17 побед и три поражения. Мартинез в смешанных единоборствах одержал 17 побед и потерпел потерпел два поражения. Саид Нурмагомедов - двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе и члена зала славы промоушена Хабиба Нурмагомедова.

Ранее экс-боец UFC Дэн Харди поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

MMA,Мераб Двалишвили,Петр Ян,Хабиб Нурмагомедов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий