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47 минут назад

Россиянин Волков одержал вторую победу подряд в UFC

ТАССиещё 1

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков победил представителя Молдавии Александра Романова в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Бой прошел в ночь на воскресенье на турнире UFC Vegas 71 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Россиянин Волков одержал вторую победу подряд в UFC
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

Поединок завершился победой Волкова техническим нокаутом в первом раунде. В предыдущем бою, который 4 июня 2022 года на турнире UFC Vegas 56, россиянин был сильнее суринамца Жаирзиньо Розенстрайка.

Волкову 34 года. Он провел 46 поединков в ММА, в которых одержал 36 побед и потерпел 10 поражений. 32-летний Романов потерпел второе поражение при 16 победах в MMA, он проиграл второй раз подряд, до этого спортсмен уступил поляку Марчину Тыбуре.

MMA,Александр Романов,Александр Волков,
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