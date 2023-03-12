Ян потерпел третье поражение подряд

Лишь одна победа в пяти последних боях.
Россиянин Пётр Ян, выступающий в легчайшем весе, проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. Их поединок возглавил турнир UFC Fight Night 221.
По оценкам судей Двалишвили был сильнее во всех пяти раундах. Он установил рекорд UFC по количеству попыток тейкдаунов за один бой – 49.
Теперь на счету 30-летнего Яна, который является экс-чемпионом, 16 побед и пять поражений в ММА, он проиграл три последних поединка – Двалишвили, Шону О’Мэлли и Алджэмейну Стерлингу. Россиянин занимает второе место в рейтинге легчайшего веса UFC.
У Яна лишь одна победа в пяти последних поединках – в октябре 2021 года он взял верх над американцем Кори Сэндхэгеном и завоевал временный титул чемпиона в легчайшем весе.