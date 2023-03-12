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1 час назад

«Звездная болезнь его сгубила»: Харитонов о поражении Петра Яна

Майк Габриелян

Экс-чемпион UFC Петр Ян проиграл Мерабу Двалишили из-за звездной болезни. Такс считает экс-боец Bellator Сергей Харитонов, которого цитирует «РБК Спорт».

«Звездная болезнь его сгубила», - резюмировал Харитонов.

Он посоветовал Яну меньше говорить и больше делать. Например, прийти «с опущенной гривой к хорошему тренеру» и сказать «я никто».

Ян потерпел третье поражение подряд

По мнению бойца, хороший спортсмен должен слушать тренера и не прекословить ему. Тогда ситуация изменится.

Российский спортсмен Ян проиграл Двалишвили в главном поединке турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Через пять раундов боя судьи единогласно отдали победу Мерабу.

На счету 30-летнего Яна теперь 16 побед и пять поражений в ММА. 32-летний Двалишвили выиграл 16 боев и 4 раза уступил.

MMA,Видео,Сергей Харитонов,
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