Хрюнов: Ян допускает одни и те же ошибки

У Петра ужасная серия в UFC.
Известный промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал поражение российского бойца Петра Яна в поединке с представителем Грузии Мерабом Двалишвили.
«Ян допускает одни и те же ошибки. Он потерял мотивацию. Конечно, он достиг всего, чего хотел, и теперь не может выйти в точку, которая очень нужна.
Необходимо находиться в неудобном положении и всегда идти к цели, а Пётр уже получил всё, что только хотел», — цитирует Хрюнова «Чемпионат».
12 марта Пётр Ян уступил Двалишвили судейским решением и потерпел пятое поражение в карьере. Всего в активе россиянина 16 побед в 21 поединке. В последних пяти боях Ян одержал лишь одну победу.
Ранее грузинский боец заявил, что Яну следует избавиться от высокомерного поведения.