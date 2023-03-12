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49 минут назад

Хрюнов: Ян допускает одни и те же ошибки

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У Петра ужасная серия в UFC.

Хрюнов: Ян допускает одни и те же ошибки
Фото: «Чемпионат»«Чемпионат»

Известный промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал поражение российского бойца Петра Яна в поединке с представителем Грузии Мерабом Двалишвили.

«Ян допускает одни и те же ошибки. Он потерял мотивацию. Конечно, он достиг всего, чего хотел, и теперь не может выйти в точку, которая очень нужна.

Необходимо находиться в неудобном положении и всегда идти к цели, а Пётр уже получил всё, что только хотел», — цитирует Хрюнова «Чемпионат».

12 марта Пётр Ян уступил Двалишвили судейским решением и потерпел пятое поражение в карьере. Всего в активе россиянина 16 побед в 21 поединке. В последних пяти боях Ян одержал лишь одну победу.

Ранее грузинский боец заявил, что Яну следует избавиться от высокомерного поведения.

MMA,Мераб Двалишвили,Владимир Хрюнов,
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