Петр Ян отправится в РФ после проигрыша Двалишвили в Лас-Вегасе

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, отправится в Россию после проигрыша грузину Мерабу Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221 в США.
«Спасибо всем огромное за тепло. Дорога домой всегда приятна. Карапузы мои, скоро буду», — написал спортсмен в социальной сети.
Представитель Грузии одержал победу единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45. Таким образом, на счету Яна в профессиональной карьере теперь 16 побед и пять поражений. Проигрыш стал для российского бойца ММА третьим подряд и четвертым в пяти последних поединках.
В октябре 2022 года Ян уступил американцу Шону О'Мэлли раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.
Ранее боец поп-ММА и блогер Артем Тарасов заявил, что третье поражение российского экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна подряд может стать для него проблемой, если он не сделает шаг назад, не проведет работу над ошибками и не начнет новый путь к титулу. По мнению Тарасова, на данном этапе Яну стоит выбирать соперников, с которыми ему проще сражаться.