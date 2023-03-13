Петр Ян отправится в РФ после проигрыша Двалишвили в Лас-Вегасе

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, отправится в Россию после проигрыша грузину Мерабу Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221 в США.

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«Спасибо всем огромное за тепло. Дорога домой всегда приятна. Карапузы мои, скоро буду», — написал спортсмен в социальной сети.

Представитель Грузии одержал победу единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45. Таким образом, на счету Яна в профессиональной карьере теперь 16 побед и пять поражений. Проигрыш стал для российского бойца ММА третьим подряд и четвертым в пяти последних поединках.

В октябре 2022 года Ян уступил американцу Шону О'Мэлли раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.