Петр Ян прокомментировал поражение от Двалишвили

Поединок завершился судейским решением.

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян оставил запись в соцсети после поражения от грузина Мераба Двалишвили.

По словам россиянина, он испытывал некоторые проблемы со здоровьем, но не собирался сниматься с боя и приложил немало усилий, чтоб набрать оптимальную форму.

«Почувствовал, что необходима физиотерапия! Неделю ежедневно занимался и верил, что все буд

Думаю, было видно, что ни двигаться, ни бить я не мог! Пришлось крепиться! Знаю, что могу и умею лучше! Нужно перезагрузиться, внести корректировки!» – написал Ян, пообещав болельщикам, что вернется на прежний уровень.