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1 час назад

«Ни двигаться, ни бить я не мог»: Петр Ян – о поражении от Двалишвили

Советский спорт

Поединок завершился судейским решением.

Петр Ян прокомментировал поражение от Двалишвили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян оставил запись в соцсети после поражения от грузина Мераба Двалишвили.

По словам россиянина, он испытывал некоторые проблемы со здоровьем, но не собирался сниматься с боя и приложил немало усилий, чтоб набрать оптимальную форму.

«Почувствовал, что необходима физиотерапия! Неделю ежедневно занимался и верил, что все буд

Думаю, было видно, что ни двигаться, ни бить я не мог! Пришлось крепиться! Знаю, что могу и умею лучше! Нужно перезагрузиться, внести корректировки!» – написал Ян, пообещав болельщикам, что вернется на прежний уровень.

Напомним, бой Петра Яна и Мераба Двалишвили возглавил турнир UFC Fight Night 221 и завершился в пользу грузина единогласным решением судей. Таким образом, уроженец Красноярского края потерпел третье поражение кряду.

MMA,Мераб Двалишвили,
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