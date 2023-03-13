Сехудо: "Стерлинг может соскочить с боя. Пусть Двалишвили его страхует"

«Дорогой Дана Уайт, я тут посмотрел бой второго и третьего номеров рейтинга легчайшего веса. У меня есть ощущение, что Алджамейн соскочит с нашего поединка. Так почему бы не дать мне Мераба? Шон О’Мэлли хочет подождать, так что дайте мн

Почему бы не сделать Мераба запасным бойцом на UFC 288? Он тренируется со Стерлингом, и у меня есть предчувствие, что Алджо соскочит, так что я хочу подстраховать свой бой. У меня всё равно будет один и тот же план для обоих этих болванов.