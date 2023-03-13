Двалишвили оценил последствия победы над россиянином Яном

«Не думаю, что Пётр Ян хороший человек, и полагаю, это поражение заставит его задуматься и он начнёт уважать других бойцов. До этого он считал, что он лучше, что он номер один, а я ноль. Нельзя так относиться к людям. Раньше он меня не уважал, а теперь начнёт уважать. Я сделал его скромнее», — сказал Двалишвили на пресс-конференции после поединка.