Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
50 минут назад

Петр Ян назвал причину поражения от Двалишвили

Елена Прошина

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян прокомментировал поражение от грузинского бойца Мерабом Двалишвили. По его словам, выиграть ему помешала травма. Об этом пишет РБК.

Петр Ян прокомментировал поражение от Двалишвили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Досадно, больно осознавать происходящее, но что произошло, не отмотать! Подготовкой в целом я был доволен. Было несколько притормаживающих факторов, о которых я думал и верил, что справлюсь!» — написал он в соцсетях.

Он рассказал, что когда начал тренироваться, почувствовал, что ему необходима физиотерапия. Однако об отмене боя даже речи не было.

«Думаю, было видно, что ни двигаться, ни бить я не мог! Пришлось крепиться», — отметил Петр.

По мнению бойца, он может бороться лучше. Сейчас ему необходимо перезагрузиться и внести корректировки. Время для этого еще есть, ведь впереди праздники.

Двалишвили оценил последствия победы над россиянином Яном

Напомним, за последнее время Ян проиграл уже четыре поединка из пяти. До этого он потерял титул чемпиона UFC в бое с Алджамейном Стерлингом. Затем проиграл ему же, а также Шону О'Мэлли.

MMA,Мераб Двалишвили,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий