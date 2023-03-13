Петр Ян прокомментировал поражение от Двалишвили

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян прокомментировал поражение от грузинского бойца Мерабом Двалишвили. По его словам, выиграть ему помешала травма. Об этом пишет РБК.

«Досадно, больно осознавать происходящее, но что произошло, не отмотать! Подготовкой в целом я был доволен. Было несколько притормаживающих факторов, о которых я думал и верил, что справлюсь!» — написал он в соцсетях.

Он рассказал, что когда начал тренироваться, почувствовал, что ему необходима физиотерапия. Однако об отмене боя даже речи не было.

«Думаю, было видно, что ни двигаться, ни бить я не мог! Пришлось крепиться», — отметил Петр.

По мнению бойца, он может бороться лучше. Сейчас ему необходимо перезагрузиться и внести корректировки. Время для этого еще есть, ведь впереди праздники.