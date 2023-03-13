Боец Джефф Монсон рассказал, когда точно завершит карьеру

Имеющий российское гражданство боец Джефф Монсон в интервью «Матч ТВ» рассказал, когда планирует завершить карьеру.

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В активе 52 летнего Монсона 60 побед, 26 поражений и ничья в ММА согласно официальной статистике, приведенной на портале Sherdog, также в активе Снеговика бои по правилам бокса и на голых кулаках. В понедельник Монсон проведет выставочный поединок по правилам бокса с мастером спорта по рукопашному бою, а также менеджером многих известных бойцов поп ММА Артуром Варданяном.

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— Как долго вы еще планируете выступать?

— Вряд ли долго. В сентябре я планирую начать заниматься политикой России и закончить с боями. Мне придется выбрать что то одно. Я хочу помогать другим людям, особенно детям. Я уже открыл несколько спортивных школ и хочу продолжать это делать, но также я хочу делать куда больше. А это можно сделать с помощью политики.

— Бой с Варданяном может стать последним в вашей карьере?

— Этот бой не будет последним. Надеюсь провести еще 2–3 боя.

— Есть ли у вас желаемые соперники на эти поединки?

— У меня пока нет оппонентов, нет кого то конкретного, с кем я бы хотел сразиться. Просто я люблю спорт, ведь я занимался этим почти 30 лет, и вот так взять и остановиться — непросто. Я всё время тренируюсь, обучаю детей, поддерживаю активный образ жизни. И когда ты долго живешь в таком ритме, постоянно готовишься к боям, тяжело просто взять и остановиться. Так что я проведу еще 2–3 боя в этом году и на этом точно закончу.

— Вам 52 года. Расскажите о вашей главной мотивации продолжать выступать. Деньги?