Боец Джефф Монсон рассказал, когда точно завершит карьеру

Имеющий российское гражданство боец Джефф Монсон в интервью «Матч ТВ» рассказал, когда планирует завершить карьеру.
В активе 52 летнего Монсона 60 побед, 26 поражений и ничья в ММА согласно официальной статистике, приведенной на портале Sherdog, также в активе Снеговика бои по правилам бокса и на голых кулаках. В понедельник Монсон проведет выставочный поединок по правилам бокса с мастером спорта по рукопашному бою, а также менеджером многих известных бойцов поп ММА Артуром Варданяном.
— Как долго вы еще планируете выступать?
— Вряд ли долго. В сентябре я планирую начать заниматься политикой России и закончить с боями. Мне придется выбрать что то одно. Я хочу помогать другим людям, особенно детям. Я уже открыл несколько спортивных школ и хочу продолжать это делать, но также я хочу делать куда больше. А это можно сделать с помощью политики.
— Бой с Варданяном может стать последним в вашей карьере?
— Этот бой не будет последним. Надеюсь провести еще 2–3 боя.
— Есть ли у вас желаемые соперники на эти поединки?
— У меня пока нет оппонентов, нет кого то конкретного, с кем я бы хотел сразиться. Просто я люблю спорт, ведь я занимался этим почти 30 лет, и вот так взять и остановиться — непросто. Я всё время тренируюсь, обучаю детей, поддерживаю активный образ жизни. И когда ты долго живешь в таком ритме, постоянно готовишься к боям, тяжело просто взять и остановиться. Так что я проведу еще 2–3 боя в этом году и на этом точно закончу.
— Вам 52 года. Расскажите о вашей главной мотивации продолжать выступать. Деньги?
— В моем возрасте уже не идет речь о каких то титулах или больших деньгах. Просто мне сложно остановиться делать то, что я делал всю свою жизнь. Это тяжело для разума, хотя тело то хочет остановиться, оно очень устало. И каждый раз я бросаю себе новый вызов — вижу какого нибудь бойца и упорно тренируюсь, чтобы победить его. Но я рад, что в сентябре я займусь политикой, и даже если разум будет говорить мне «иди дерись», я не смогу этого сделать из за своего положения. Да и времени уже на это не будет, — сказал Монсон в интервью «Матч ТВ».