Озвучены гонорары спортсменов за бои на UFC Fight Night 221

Названы гонорары, полученные спортсменами за участие в турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. Об этом сообщает «Чемпионат».

Согласно появившейся информации, самый большой гонорар получил россиянин Пётр Ян. За свой выход на ринг боец заработал 420 тысяч долларов. Немногим меньше получил другой спортсмен из России – Александр Волков. Он заработал 415 тысяч долларов. Замыкает тройку самых «дорогих» бойцов турнира грузин Мераб Двалишвили. Его гонорар составил 360 тысяч долларов.

Также стал известен заработок и других участников турнира. Боец из Молдавии Александр Романов получил 80 тысяч долларов, россиянин Никита Крылов – 155 тысяч долларов, американец Райан Спэнн – 111 тысяч долларов, а представитель России Саид Нурмагомедов заработал на турнире 120 тысяч долларов.