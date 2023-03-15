Мокаев рассказал, через сколько боёв он получит титульный поединок UFC

«Я думаю, что после этого боя я буду девятым-десятым номером рейтинга. Надеюсь, что со мной согласится подраться кто-то из топ-10 и тогда я буду драться за пояс через два боя. Я думаю, что чемпионом к тому времени станет Алешандре Пантожа», — приводит слова Мокаева Metaratings.