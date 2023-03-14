Петр Ян о Двалишвили: просто послушайте, что оно несет

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян в своих социальных сетях высказался об инциденте с Мерабом Двалишвили во время дуэли взглядом перед очным поединком. Грузин провоцировал словами российского спортсмена, который в итоге оттолкнул своего оппонента, но организаторы боя не дали этому перерасти в нечто большее.

«Ребята, это не понты. Просто послушайте, что оно несет!», — написал Ян.

12 марта Петр Ян уступил представителю Грузии Мерабу Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221. Грузин одержал победу единогласным решением судей. Таким образом, на счету Яна в профессиональной карьере теперь 16 побед и пять поражений. Проигрыш стал для российского бойца ММА третьим подряд и четвертым в пяти последних поединках.