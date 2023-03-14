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1 час назад

Петр Ян о Двалишвили: просто послушайте, что оно несет

Газета.Ru

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян в своих социальных сетях высказался об инциденте с Мерабом Двалишвили во время дуэли взглядом перед очным поединком. Грузин провоцировал словами российского спортсмена, который в итоге оттолкнул своего оппонента, но организаторы боя не дали этому перерасти в нечто большее.

«Ребята, это не понты. Просто послушайте, что оно несет!», — написал Ян.

12 марта Петр Ян уступил представителю Грузии Мерабу Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221. Грузин одержал победу единогласным решением судей. Таким образом, на счету Яна в профессиональной карьере теперь 16 побед и пять поражений. Проигрыш стал для российского бойца ММА третьим подряд и четвертым в пяти последних поединках.

Петр Ян назвал причину поражения от Двалишвили

Россиянин впервые завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе летом 2020 года, победив Жозе Алду техническим нокаутом. В следующем же поединке он утратил статус чемпиона, проиграв американцу Алджамейну Стерлингу. Россиянин был дисквалифицирован за запрещенный удар.

MMA,Видео,Мераб Двалишвили,
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