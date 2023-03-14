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1 час назад

«Каким ты был, таким ты и остался». Буллар снялся с титульного поединка против Малыхина

Sports.ru

Чемпион ONE в тяжелом весе Аржан Буллар снялся с объединительного боя против Анатолия Малыхиным, который должен был состояться 24 марта на турнире в Сингапуре.

Буллар снялся с титульного поединка против Малыхина
Фото: Sports.ruSports.ru

«Ну что, братва, ем бургер, чуть больше недели до боя. К чему бы это, как думаете?

Каким ты был, таким ты и остался», – написал россиянин, изобразив канадца в образе цыпленка.

Ранее Буллар уже снимался с боя против Малыхина из-за травмы.

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