Напомним, бой Яна и Двалишвили прошёл 12 марта в Лас-Вегасе на UFC Fight Night 221 и был главным событием турнира. Поединок продолжался все пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей. Для Яна это поражение стало третьим подряд. Всего на счету Петра 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.