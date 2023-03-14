Физиев рассказал о травмах Петра Яна перед боем с Двалишвили

— У Пети были две серьезные травмы по ходу подготовки. Была травмирована нога, про вторую не хочу говорить. Захочет — сам расскажет. Мы же не будем говорить об этом, потому что все потом скажут, что мы оправдываемся. Вышел — подрался. Даже может целесообразнее было бы отказаться от боя. Но он решил всем праздник устроить, дать зрелище, — сказал Физиев «Матч ТВ».