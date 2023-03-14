Физиев рассказал о травмах Петра Яна перед боем с Двалишвили

Российский боец Петр Ян выходил на поединок с грузином Мерабом Двалишвили с двумя травмами, об этом «Матч ТВ» сообщил азербайджанский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев.
11 марта Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей по итогам пяти раундов в главном бою на турнире UFC в Лас Вегасе.
Физиев тренируется вместе с россиянином в зале Tiger Muay Thai на Пхукете и 18 марта проведет бой против Джастина Гэтжи на UFC 286.
— У Пети были две серьезные травмы по ходу подготовки. Была травмирована нога, про вторую не хочу говорить. Захочет — сам расскажет. Мы же не будем говорить об этом, потому что все потом скажут, что мы оправдываемся. Вышел — подрался. Даже может целесообразнее было бы отказаться от боя. Но он решил всем праздник устроить, дать зрелище, — сказал Физиев «Матч ТВ».
Это поражение стало третьим к ряду в карьере бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе. В данный момент статистика Яна в ММА 16–5.
Прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам можно увидеть на федеральном канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.