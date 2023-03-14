Петр Ян опустился в рейтинге UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян опустился в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом сообщается на сайте организации.

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Отечественный спортсмен потерял две позиции и теперь занимает четвертое место. Он пропустил вперед грузина Мераба Двалишвили и эквадорца Марлона Вера. Чемпионом в этой весовой категории является американец Алджамейн Стерлинг.

12 марта Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей. Поединок прошел в рамках турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе. Россиянин рассказал, что после поражения ему нужно перезагрузиться и внести корректировки в подготовку.