Усман Нурмагомедов вошёл в топ-5 рейтинга P4P Bellator

В ночь на 11 марта в Сан-Хосе, штат Калифорния, прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам Bellator 292. После него организация обновила рейтинги бойцов.

Фото: UFC Russia UFC Russia

Российский боец Усман Нурмагомедов поднялся на две строчки в рейтинге вне зависимости от весовой категории и теперь занимает пятое место.