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1 час назад

Макгрегор ещё не вернулся в пул USADA. Его должны проверять шесть месяцев перед боями

Чемпионат.com

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор до сих пор не вернулся в пул тестирования USADA, сообщает BJPenn.

Макгрегор ещё не вернулся в пул USADA. Его должны проверять шесть месяцев перед боями
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, Макгрегору необходимо проверяться на протяжении шести месяцев прежде чем он будет допущен до боя.

Звёздный ирландец станет тренером в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда будет противостоять сборной американца Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы проведут поединок.

Конору Макгрегору 34 года. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 264 в июле 2021 года, ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде (травма ноги) американцу Дастину Порье.

Майклу Чендлеру 36 лет. В ноябре на UFC 281 он также досрочно (удушающим приёмом) проиграл Порье. Боец является трёхкратным чемпионом Bellator в лёгком весе (до 70 кг).

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