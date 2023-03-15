Шон О'Мэлли: мне было искренне жаль Петра Яна

«Мне было искренне жаль Петра Яна. Ещё недавно он был лучшим боксёром по версии Дастина Порье, одним из лучших в рейтинге вне зависимости от весовой категории, самым опасным парнем дивизиона, но затем ты делаешь запрещённый удар в бою с Алджо, проводишь с ним близкий реванш, а потом прои

Мне показалось, что в бою с Двалишвили он был совсем другим, но, возможно, это из-за того, что Мераб был слишком хорош и заставил его выглядеть так.

Мне было искренне жаль Петра. Совсем недавно ты был лучшим боксером по версии Дастина Порье, одним из лучших бойцов рейтинга pound-for-pound, самым опасным и устрашающим чуваком дивизиона, но затем ты бьешь Алджо запрещенным коленом, проводишь с ним близкий реванш, и проигрываешь мне. Я просто смотрел бой и думал: «Черт, у меня такое чувство, что я что-то у него забрал», – цитирует американца MMA Fighting.