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1 час назад

Конор Макгрегор рассказал о желании провести еще 100 боев

Газета.Ru

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал о своих дальнейших планах, передает MMA Junkie.

«Я надеюсь провести еще 100 боев. Я работаю над постоянством и стабильностью. Слишком долго я устраивал себе перерывы из-за травм, политики боев и вообще жизни», — сказал Макгрегор.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

MMA,Видео,Конор Макгрегор,
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