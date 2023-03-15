Конор Макгрегор рассказал о желании провести еще 100 боев

«Я надеюсь провести еще 100 боев. Я работаю над постоянством и стабильностью. Слишком долго я устраивал себе перерывы из-за травм, политики боев и вообще жизни», — сказал Макгрегор.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.