Гэтжи: мой поединок с Физиевым может стать «Боем года» в UFC

«Я думаю, что каждый год я участвовал «Бое года», так что да, этот поединок должен стать таковым. Я думаю, что он будет на высоте. Молодой, голодный… такой, каким я был пять лет назад. Он весь горит, как и я пять лет назад, так что я не могу дождаться, когда смогу угостить его скромным пирогом. Я готов пройти через огонь. В субботу мы отправимся в темное место, и я планирую утопить его», — приводит слова Гэтжи MMA Mania.