Гэтжи: мой поединок с Физиевым может стать «Боем года» в UFC

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи, выступающий в лёгком весе UFC, поделился ожиданиями от предстоящего поединка с киргизом Рафаэлем Физиевым.
«Я думаю, что каждый год я участвовал «Бое года», так что да, этот поединок должен стать таковым. Я думаю, что он будет на высоте. Молодой, голодный… такой, каким я был пять лет назад. Он весь горит, как и я пять лет назад, так что я не могу дождаться, когда смогу угостить его скромным пирогом. Я готов пройти через огонь. В субботу мы отправимся в темное место, и я планирую утопить его», — приводит слова Гэтжи MMA Mania.
Джастин Гэтжи в последнем поединке проиграл Чарльзу Оливейре. Всего на его счету 23 победы при четырёх поражениях в ММА.
У Физиевым 12 побед в 13 поединках. В июле киргизский боец нокаутом выиграл у Рафаэля дос Аньоса.
Бой Гэтжи с Физиевым пройдёт 18 марта на турнире UFC 286 в Лондоне.