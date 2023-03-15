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1 час назад

Чемпион UFC Махачев заявил, что Дариуш может стать его следующим соперником

Газета.Ru

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Ислам Махачев в эфире YouTube-канала Weighing In рассказал, когда и против кого может пройти его следующий поединок.

Чемпион UFC Махачев назвал имя следующего желаемого соперника
Фото: UFC UFC

"Мы встречались с Даной Уайтом и Шоном Шелби. Они сказали, что хотят видеть меня в Абу-Даби. Думаю, Дариуш побьет Чарльза Оливейру и станет моим следующим оппонентом", — сказал Махачев.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Александром Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в австралийском Перте. После боя оба спортсмена согласились на немедленный реванш. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Он первый раз защитил чемпионский пояс в легком весе. Махачев 22 октября встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием.

Ранее Махачев заявил о желании провести реванш с Волкановски.

MMA,Чарльз Оливейра,Александр Волкановски,Ислам Махачев,
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