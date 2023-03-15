Чемпион UFC Махачев назвал имя следующего желаемого соперника

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Ислам Махачев в эфире YouTube-канала Weighing In рассказал, когда и против кого может пройти его следующий поединок.

"Мы встречались с Даной Уайтом и Шоном Шелби. Они сказали, что хотят видеть меня в Абу-Даби. Думаю, Дариуш побьет Чарльза Оливейру и станет моим следующим оппонентом", — сказал Махачев.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Александром Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в австралийском Перте. После боя оба спортсмена согласились на немедленный реванш. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Он первый раз защитил чемпионский пояс в легком весе. Махачев 22 октября встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием.