Физиев назвал слабые стороны Ислама Махачева

«Махачев хорошо атакует одиночными ударами, двоечками с рук, но если он бьёт затяжные серии, например «раз-два и ноги», или долгие серии руками, то чувствует себя неуверенно. А если ты себя чувствуешь неуверенно, то это проблема», — приводит слова Физиева «Матч ТВ».