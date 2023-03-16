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22 минуты назад

«Надеюсь, ты поставишь на правильного человека». Перейра обратился к Дрейку

Чемпионат.com

Бразильский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Алекс Перейра обратился к рэперу Дрейку, который известен тем, что часто проигрывает ставки на спортивных событиях.

Перейра обратился к Дрейку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Надеюсь, ты поставишь на правильного человека», — обратился к Дрейку Перейра в социальных сетях.

В скором времени Алекс Перейра встретится с Исраэлем Адесаньей в бое-реванше.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в ноябре на UFC 281 и завершился победой Перейры техническим нокаутом в пятом раунде. На момент остановки бразилец проигрывал на карточках судей.

MMA,Алекс Перейра,
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