WBC обязал Бетербиева провести бой со Смитом

Всемирный боксёрский совет (WBC) обязал российского чемпиона мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева провести защиту титула с британским боксёром Каллумом Смитом. Об этом сообщается на сайте WBC.
WBC сообщил командам боксёров, что они должны договориться о поединке до 11 апреля, в противном случае будут назначены торги.
Бетербиев — чемпион мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе (до 79,38 кг).
29 января в Лондоне россиянин победил британца Энтони Ярда техническим нокаутом в восьмом раунде и защитил три пояса.
В активе 38-летнего Бетербиева 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. 32-летний Смит одержал 29 побед (21 нокаутом) и потерпел одно поражение на профессиональном ринге.