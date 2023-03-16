WBC обязал Бетербиева провести бой со Смитом

Всемирный боксёрский совет (WBC) обязал российского чемпиона мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева провести защиту титула с британским боксёром Каллумом Смитом. Об этом сообщается на сайте WBC.

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WBC сообщил командам боксёров, что они должны договориться о поединке до 11 апреля, в противном случае будут назначены торги.

Бетербиев — чемпион мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе (до 79,38 кг).

29 января в Лондоне россиянин победил британца Энтони Ярда техническим нокаутом в восьмом раунде и защитил три пояса.