Промоутер рассказал про перспективы развития женского ММА в России

«Многие могут сказать, что они против женских боев и смотреть их будет не интересно, я с этим утверждением полностью не согласен. Дана Уайт в далеком 2011 году тоже заявлял нечто подобное, а потом женский поединок возглавил номерной турнир UFC. Почему на западе выступает немало россиянок, а в России женских боев мало, вот мы и решили исправить эту ситуацию и создали первый в России женский дивизион. Женские бои ничем не уступают мужским, а иногда они еще более зрелищные», – сказал Арутюнян.