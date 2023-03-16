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В команде боксера Бетербиева сообщили, что переговоры о бое с Биволом остановлены

Переговоры об объединительном бое между чемпионами мира по боксу Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом остановлены. Об этом ТАСС в четверг сообщили в команде Бетербиева.

Переговоры о бое между Бетербиевым и Биволом остановлены
© РИА Новости

"Артур проведет обязательную защиту титула WBC против британца Каллума Смита. Этот бой может пройти летом. Поэтому на данный момент переговоры о бое против Бивола не совсем актуальны, они по сути остановлены", - сказал собеседник агентства.

Бетербиев владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. На его счету 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. Бивол - чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На его счету 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения.

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