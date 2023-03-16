Нганну рассказал, что близок к подписанию нового контракта

«Я принял решение. Не заключая окончательного соглашения, я знаю, каким будет мой следующий шаг. Я знаю, что сначала я хочу драться в боксе, а после этого буду драться в ММА. Я собираюсь подписать контракт с одним промоушеном ММА. Я еще не принял окончательное решение по этому поводу, но я очень близок. Выбор стоит между PFL и ONE Championship. Посмотрим, как все сложится», — приводит слова Нганну BJ Penn.