Нганну рассказал, что близок к подписанию нового контракта

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну рассказал о том, что в ближайшем будущем он подпишет контракт с одним из промоушенов в ММА.
«Я принял решение. Не заключая окончательного соглашения, я знаю, каким будет мой следующий шаг. Я знаю, что сначала я хочу драться в боксе, а после этого буду драться в ММА. Я собираюсь подписать контракт с одним промоушеном ММА. Я еще не принял окончательное решение по этому поводу, но я очень близок. Выбор стоит между PFL и ONE Championship. Посмотрим, как все сложится», — приводит слова Нганну BJ Penn.
Ранее Фрэнсис Нганну отказался подписывать новый контракт с UFC и покинул промоушен в статусе свободного агента, освободив титул чемпиона в тяжёлом весе.