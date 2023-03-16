Боец Евгений Гончаров объяснил, почему ему тяжело заинтересовать UFC

Бывший чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров в интервью «Матч ТВ» рассказал, что он проводит поединки с сильнейшими российскими бойцами, но их имена не популярны за рубежом, поэтому ему тяжело рассчитывать на попадание в UFC.
В пятницу в Краснодаре Гончаров проведет четвертьфинальный поединок Гран при в тяжелом весе с действующим обладателем пояса АСА Алиханом Вахаевым. На счету 36 летнего Гончаров 19 побед и три поражения, в АСА/WFCA он выступает с 2017 года.
— Есть ли у вас предложения из зарубежных лиг?
— С этим сейчас сложнее. Были разговоры с UFC, но там хотят бойцов с серией побед чуть ли не в первом раунде. У них есть много вариантов, и я понимаю их матчмейкеров — тяжело выбрать одного двоих из 20 тяжеловесов, например. Они смотрят статистику, оппозицию. А вы возьмите мою статистику — сейчас у меня бой с Алиханом Вахаевым, до этого с Мухуматом Вахаевым. Это же американцам ни о чем не говорит. Если бы там были имена, которые им известны. Например, бывшие бойцы UFC. Их некоторые называют сбитыми летчиками, но сам факт — их знают.
Но ребята с Кавказа — одни из сильнейших бойцов, это топовая оппозиция. Правда, американцы их не так хорошо знают, а у нас в лиге не так много американцев.
— Вы в сентябре 2022 года уже в первом раунде эффектно потушили Тони Джонсона.
— К сожалению, я выиграл у Тони Джонсона не в тот момент, когда нужно было. До боя со мной он успел проиграть (Салимгерею Расулову), — сказал Гончаров «Матч ТВ».
Турнир АСА 154, в главном бою которого выступят Гончаров и Вахаев, будет показан в прямом эфире на «Матч ТВ» 17 марта, начало трансляции — в 22:00 (мск).