Боец Евгений Гончаров объяснил, почему ему тяжело заинтересовать UFC

— С этим сейчас сложнее. Были разговоры с UFC, но там хотят бойцов с серией побед чуть ли не в первом раунде. У них есть много вариантов, и я понимаю их матчмейкеров — тяжело выбрать одного двоих из 20 тяжеловесов, например. Они смотрят статистику, оппозицию. А вы возьмите мою статистику — сейчас у меня бой с Алиханом Вахаевым, до этого с Мухуматом Вахаевым. Это же американцам ни о чем не говорит. Если бы там были имена, которые им известны. Например, бывшие бойцы UFC. Их некоторые называют сбитыми летчиками, но сам факт — их знают.



Но ребята с Кавказа — одни из сильнейших бойцов, это топовая оппозиция. Правда, американцы их не так хорошо знают, а у нас в лиге не так много американцев.