Александр Шаблий высказался о следующем сопернике

«Пока я жду, когда определится мой следующий соперник в паре Эй-Джей Макки и Патрисиу Фрейре, можно порассуждать с кем мой бой будет интересней. Я думаю, Эй-Джей для меня интересный вызов, у него за плечами победа в Гран-при и пояс полулёгкого веса Bellator», — написал Шаблий у себя в социальных сетях.