Макгрегор рассказал, после какого боя он задумался о завершении карьеры

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор на канале MMAFightingonSBN в YouTube рассказал, что задумывался о завершении профессиональной карьеры после поражения от Дастина Порье.

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«Помню, как подумал, а может, я уже не смогу сделать это снова. Такие были у меня мысли в то время», — сказал Макгрегор.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.