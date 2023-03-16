Макгрегор ответил на вопрос по поводу продолжения кинокарьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор на канале MMAFightingonSBN в YouTube рассказал, думает ли он о том, чтобы вновь сниматься в кино.
Напомним, Макгрегор снялся в фильме «Дом у дороги» (Road House).
«О, боже, это было тяжело. Это были очень, очень тяжелые и очень долгие дни. Это заставило меня почувствовать, что все остальное было легким занятием. Прямо сейчас я проделываю большой объем работы. Горю ли я желанием вернуться на съемки? Это совсем не обязательно», — сказал Макгрегор.
Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.
В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.