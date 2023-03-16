Макгрегор ответил на вопрос по поводу продолжения кинокарьеры

«О, боже, это было тяжело. Это были очень, очень тяжелые и очень долгие дни. Это заставило меня почувствовать, что все остальное было легким занятием. Прямо сейчас я проделываю большой объем работы. Горю ли я желанием вернуться на съемки? Это совсем не обязательно», — сказал Макгрегор.