Багдат Жубаныш хочет подписать контракт с ONE FC

«Пока я не интересен ONE FC. Точно не знаю, почему. Конкретно никого нет, чтобы нас туда подписать. И чтобы продвигать тоже нет никого. Сейчас с менеджером Саятом Абдрахмановым ведем переговоры по подписанию в ONE FC. Но пока у меня контракт с Naiza. И боев по нему еще много (Смеется). Четыре осталось», – сказал боец в интервью Legalbet.kz.