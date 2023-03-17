Рахмонов о бое с Чимаевым: «Мы два братских народа»

«Брат Чимаева говорил, что не хочет боя между нами? Честно говоря, он правильно говорит. Мы два братских народа. Просто это спорт. У меня никаких претензий ни к кому нет. Просто если ему предложит UFC, он же не будет отказываться. Я тоже не буду отказываться. Это просто спорт. Я ко всем чеченцам хорошо отношусь. В принципе братский народ. Бой покажет, кто сильнее», — сказал Рахмонов на канале «Вестник ММА» в YouTube.