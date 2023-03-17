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31 минуту назад

Рахмонов раскрыл, о чём говорил на встрече с Даной Уайтом в его офисе

Чемпионат.com

Казахстанский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов поделился подробностями встречи с президентом UFC Даной Уайтом. Она произошла после его победы в поединке с представителем США Джеффом Нилом. Бой проходил на турнире UFC 285 в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе.

Рахмонов раскрыл, о чем говорил на встрече с Даной Уайтом в его офисе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мне позвонил мой менеджер. Говорит: «С тобой хочет встреться Дана Уайт, поговорить. Типа твой бой ему очень сильно понравился. Есть планы обсудить новый контракт». Встретились, пообщались, и всё», — сказал Рахмонов на канале «Вестник ММА» в YouTube.

Напомним, Рахмонова победил Нила сабмишеном в третьем раунде. На счету 28-летнего Шавката 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 17 побед в них. Рекорд казахстанца в промоушене Даны Уайта — 5-0. В UFC он выступает с 2020 года.

MMA,Джефф Нил,Дана Уайт,
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