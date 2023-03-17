Рахмонов раскрыл, о чем говорил на встрече с Даной Уайтом в его офисе

Казахстанский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов поделился подробностями встречи с президентом UFC Даной Уайтом. Она произошла после его победы в поединке с представителем США Джеффом Нилом. Бой проходил на турнире UFC 285 в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе.