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30 минут назад

Боец UFC Молина совершил каминг-аут после слива интимного видео

Газета.Ru

Американский боец смешанных единоборств (ММА), выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в наилегчайшем весе Джефф Молина в своих соцсетях высказался о попадании в интернет интимного видео со своим участием.

Боец UFC совершил каминг-аут после слива интимного видео
Фото: UFCUFC

"Я бисексуал. Не так я хотел сделать (признание), но у меня отняли шанс сделать это, когда я был готов. Я старался держать свою личную жизнь в секрете от социальных сетей", — написал Молина.

Также он признался, что хотел прославиться лишь своими умениями, которые он демонстрирует в поединках, а не из-за репутации бисексуального бойца UFC.

Молина провел в UFC 13 боев, 11 из которых завершились его победой. Свой последний бой 25-летний спортсмен проводил на турнире UFC Fight Night в июне прошлого года. Тогда он встречался с представителем Казахстана Жалгасом Жумагуловым и одержал победу раздельным решением судей. Стоит отметить, что в настоящий момент Молина не участвует в турнирах. В декабре 2022 года Атлетическая комиссия штата Невады отстранила американца от боев. Сообщалось о связи его тренера со ставками. Ранее Конор Макгрегор ответил на вопрос по поводу продолжения кинокарьеры.

MMA,Конор Макгрегор,
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