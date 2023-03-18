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1 час назад

Глава UFC раскрыл подробности следующего боя Чимаева

Lenta.ru

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт раскрыл подробности следующего поединка шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Слова функционера приводит MMA Junkie.

Глава UFC раскрыл подробности следующего боя Чимаева
Фото: UFC RussiaUFC Russia

«Он подерется в среднем весе, да. И да, он в таком положении, что должен драться с топ-3», — заявил Уайт.

На данный момент в число трех лучших бойцов UFC в среднем весе входят новозеландец Исраэль Адесанья, австралиец Роберт Уиттакер и американец Джаред Каннонье.

11 сентября прошлого года Чимаев одержал победу над американцем Кевином Холландом во втором по значимости поединке на турнире UFC 279. Он должен был встретиться с американцем Нэйтом Диасом в главном бою вечера, однако провалил взвешивание и был заменен Тони Фергюсоном.

Чимаев — уроженец Чечни. Он покинул Россию в возрасте 19 лет, когда его семья переехала в Швецию. В профессиональной карьере спортсмен провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения.

MMA,Кевин Холланд,Хамзат Чимаев,Джаред Каннонье,
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