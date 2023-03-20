Дацик высказался о предстоящем поединке с Мондрагоном

«У нас тяжёлый вес, и любой удар для каждого из нас может стать последним. Я постараюсь не допустить того, чтобы он по мне попал. А сам постараюсь первым донести свой колхозный удар. Мне не придётся оправдываться после боя – я не говорю много глупостей. Я знаю, что у него тяжёлый кулак. Мондрагон – сильный боец, и если он попадёт, то я могу уснуть. Но и если моя колхозка дойдёт до цели, уснёт он. Но мне, в отличие от него, не придётся оправдываться. Я ничего лишнего не говорю. Мондрагон – сильный боец, и в поединке мы посмотрим, на чьей стороне фортуна», — приводит слова Дацика пресс-служба Ural FC.