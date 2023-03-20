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22 минуты назад

Чимаев определился с соперником

Sports.tjиещё 1

Шведский боец Хамзат Чимаев разместил пост у себя в социальных сетях, где заявил о желании провести поединок с представителем Великобритании Леоном Эдвардсом.

Чимаев определился с соперником
Фото: UFC RussiaUFC Russia

«Моя добыча. Всем остальным не вмешиваться», – написал Чимаев, отметив в сообщении Эдвардса.

Напомним, в последнем поединке Эдвардс встречался с американцем Камару Усманом. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу британскому бойцу – 48-46, 48-46, 47-47. Таким образом, Эдвардс защитил титул чемпиона организации в полусреднем весе.

Чимаев в последнем бою, состоявшемся в сентябре прошлого года, встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде.

MMA,Усман Камару,Кевин Холланд,Хамзат Чимаев,Леон Эдвардс,
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