Чимаев определился с соперником

Шведский боец Хамзат Чимаев разместил пост у себя в социальных сетях, где заявил о желании провести поединок с представителем Великобритании Леоном Эдвардсом.

Фото: UFC Russia UFC Russia

«Моя добыча. Всем остальным не вмешиваться», – написал Чимаев, отметив в сообщении Эдвардса.

Напомним, в последнем поединке Эдвардс встречался с американцем Камару Усманом. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу британскому бойцу – 48-46, 48-46, 47-47. Таким образом, Эдвардс защитил титул чемпиона организации в полусреднем весе.