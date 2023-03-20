Чимаев определился с соперником

Шведский боец Хамзат Чимаев разместил пост у себя в социальных сетях, где заявил о желании провести поединок с представителем Великобритании Леоном Эдвардсом.
«Моя добыча. Всем остальным не вмешиваться», – написал Чимаев, отметив в сообщении Эдвардса.
Напомним, в последнем поединке Эдвардс встречался с американцем Камару Усманом. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу британскому бойцу – 48-46, 48-46, 47-47. Таким образом, Эдвардс защитил титул чемпиона организации в полусреднем весе.
Чимаев в последнем бою, состоявшемся в сентябре прошлого года, встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде.