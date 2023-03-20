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1 час назад

Назван фаворит в поединке Стерлинга и Сехудо

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В легчайшем дивизионе будет новый чемпион?

Назван фаворит в поединке Стерлинга и Сехудо
Фото: fansided.comfansided.com

7 мая в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) состоится долгожданный турнир по смешанным единоборствам UFC 288. Главным событием мероприятия станет бой между американцами Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.

Ориентировочно бой начнётся в 8:00 мск. UFC 284 на территории России можно будет увидеть в сервисе UFC Fight Pass.

По линии букмекеров фаворитом боя является действующий чемпион легчайшего веса Стерлинг. Поставить на победу Алджамейна можно с коэффициентом 1.88. Успех Сехудо идёт за 1.90, а ничейный результат оценивается ставкой в 51.00.

Алджэмейну Стерлингу 33 года. Боец завоевал чемпионский титул в марте 2021 года, отобрав его у Петра Яна. Поединок завершился дисквалификацией россиянина после нелегального удара коленом.

Генри Сехудо 36 лет. Боец становился чемпионом UFC в наилегчайшем (до 57 кг) и легчайшем весе. В мае 2020 года после досрочной победы над экс-чемпионом и соотечественником Домиником Крузом на UFC 249 он объявил о завершении карьеры.

MMA,Генри Сехудо,
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