Назван фаворит в поединке Стерлинга и Сехудо

В легчайшем дивизионе будет новый чемпион?
7 мая в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) состоится долгожданный турнир по смешанным единоборствам UFC 288. Главным событием мероприятия станет бой между американцами Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.
Ориентировочно бой начнётся в 8:00 мск. UFC 284 на территории России можно будет увидеть в сервисе UFC Fight Pass.
По линии букмекеров фаворитом боя является действующий чемпион легчайшего веса Стерлинг. Поставить на победу Алджамейна можно с коэффициентом 1.88. Успех Сехудо идёт за 1.90, а ничейный результат оценивается ставкой в 51.00.
Алджэмейну Стерлингу 33 года. Боец завоевал чемпионский титул в марте 2021 года, отобрав его у Петра Яна. Поединок завершился дисквалификацией россиянина после нелегального удара коленом.
Генри Сехудо 36 лет. Боец становился чемпионом UFC в наилегчайшем (до 57 кг) и легчайшем весе. В мае 2020 года после досрочной победы над экс-чемпионом и соотечественником Домиником Крузом на UFC 249 он объявил о завершении карьеры.