Назван фаворит в поединке Стерлинга и Сехудо

В легчайшем дивизионе будет новый чемпион?

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7 мая в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) состоится долгожданный турнир по смешанным единоборствам UFC 288. Главным событием мероприятия станет бой между американцами Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.

Ориентировочно бой начнётся в 8:00 мск. UFC 284 на территории России можно будет увидеть в сервисе UFC Fight Pass.

По линии букмекеров фаворитом боя является действующий чемпион легчайшего веса Стерлинг. Поставить на победу Алджамейна можно с коэффициентом 1.88. Успех Сехудо идёт за 1.90, а ничейный результат оценивается ставкой в 51.00.

Алджэмейну Стерлингу 33 года. Боец завоевал чемпионский титул в марте 2021 года, отобрав его у Петра Яна. Поединок завершился дисквалификацией россиянина после нелегального удара коленом.