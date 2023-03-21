Ковингтон: бой Гана и Джонса был похож на постановку

«Сириль казался напуганным и потерянным. Это больше было похоже не на реальный бой, а на постановку, на договорной матч. Возможно, брат Джона Джонса слетал во Францию и пообещал Сирилю деньги за слив поединка, потому что, честно говоря, это так и выглядело», — приводит слова Ковингтона MMA News.