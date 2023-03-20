«Тебя избил карлик». Ковингтон высмеял Махачева

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон иронично прокомментировал пост в социальных сетях российского легковеса Ислама Махачева , заявившего о желании сразиться с британцем Леоном Эдвардсом .

«Я рассмеялся, когда услышал слова этого мелкого тупицы. Чувак, тебя только что побил карлик в лице Алекса Волкановски, который выступает на весовую категорию ниже. И ты собираешься подняться в наш дивизион, где дерутся насто

Все знают, это написал его менеджер. Они считают, что обойдут меня, но у них не получится. Махачев останется в своём дивизионе. Он только что подрался с карликом из полулёгкого веса, победившим его», – сказал Ковингтон в подкасте Submission Radio.